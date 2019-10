"Les Etats-Unis ont abattu le plus grand terroriste" : Donald Trump annonce la mort d'Al Baghdadi, chef du groupe Etat islamique

TERRORISME - Donald Trump a tenu une conférence de presse ce dimanche pour annoncer la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le chef du groupe Etat islamique a été tué au cours d'une opération militaire nocturne dans le nord-ouest de la Syrie.

"Samedi soir les Etats-Unis ont abattu le plus grand terroriste du monde entier. Abou Bakr al-Baghdadi est mort." Donald Trump a confirmé ce dimanche au cours d'une conférence de presse la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le chef du groupe Etat islamique a été tué au cours d'une intervention militaire américaine, qui s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Syrie. Baghdadi s'est fait exploser à l'aide d'un gilet muni d'explosifs.

"C'était le créateur et le leader de Daech, le groupe le plus violent à travers le monde, a estimé Donald Trump. Les Etats Unis l'ont recherché durant des années, c'était la plus grande priorité pour la sécurité nationale de mon gouvernement. (...) Des commandos ont accompli leur mission. Le personnel américain a été extraordinaire. Personne n'a été perdu durant l'opération et un grand nombre de combattant ont été tué avec lui." Et le président américain de raconter avec détails l'opération : "Il est mort après avoir été poursuivi dans un tunnel. (...) Onze enfants ont été retirés par nos forces, et n'ont pas été tués. Les seuls qui restaient étaient Baghdadi avec trois de ses enfants. Il a allumé son gilet muni d'explosifs, se suicidant avec les trois enfants. Son corps a été mutilé, le tunnel s'est effondré, mais les résultats des tests nous ont donné la certitude que c'était bien lui". Il a passé ses derniers moments dans la terreur. Nous sommes restés dans sa citadelle durant deux heures et, après avoir récupéré des documents, nous sommes partis."