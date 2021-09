EN DIRECT - Les talibans annoncent que la Chine va maintenir son ambassade en Afghanistan et augmenter son aide

LES CHEFS DU PENTAGONE S'ENGAGENT A "TIRER LES LEÇONS" DE LA GUERRE EN AFGHANISTAN





Les plus hauts responsables du Pentagone se sont engagés ce mercredi à "tirer les leçons" de la guerre en Afghanistan, reconnaissant ressentir "douleur et colère" après avoir remis le pays aux mains des talibans.





"Aucune opération n'est jamais parfaite", a reconnu le ministre de la Défense Lloyd Austin, qui s'exprimait publiquement pour la première fois depuis la fin de l'évacuation chaotique de 124.000 civils de Kaboul, dans la nuit de lundi à mardi. "Nous voulons tirer toutes les leçons possibles de cette expérience", a ajouté cet ancien général ayant combattu en Afghanistan, après avoir rendu un hommage solennel et sombre aux 800.000 soldats américains qui se sont succédé depuis 2001 sur le sol afghan.





Le chef d'état-major, le général Mark Milley, qui a lui aussi combattu en Afghanistan, a reconnu que ces derniers jours avaient été "extrêmement difficiles émotionnellement". "Nous sommes tous tiraillés entre douleur, colère, chagrin et tristesse d'un côté, et fierté et résilience de l'autre", a-t-il ajouté. "Nous apprendrons de cette expérience", a-t-il aussi dit. "Et ce qui nous a fait en arriver là sera étudié pendant des années", a-t-il ajouté. "Nous, les militaires, aborderons ça avec humilité, transparence et franchise. Il y a beaucoup de leçons tactiques, opérationnelles et stratégiques à tirer".