EN DIRECT - Explosions à Beyrouth : le Premier ministre libanais annonce la démission de son gouvernement

UN PONT AÉRIEN ET MARITIME VERS BEYROUTH





La France a mis en place un pont aérien et maritime afin d'acheminer plus de 18 tonnes d'aide médicale et près de 700 tonnes d'aide alimentaire vers Beyrouth après la gigantesque explosion qui a frappé au coeur la capitale libanaise, a annoncé samedi soir le ministre français des Affaires étrangères.





Huit vols - les premiers partis mercredi - et deux liaisons maritimes sont pour l'heure programmés, a détaillé le ministère dans un communiqué. Ces moyens maritimes achemineront des équipes et matériels du génie ainsi que 200 tonnes de farines, de produits laitiers et infantiles, 134 tonnes de rations alimentaires, 75.000 litres d'eau potable et des matériaux de reconstruction. Outre cette aide, "20.000 tonnes de blé et 20.000 tonnes de farine pourraient également être acheminées dans les prochains jours", indique le Quai d'Orsay.