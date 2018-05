EN DIRECT - Liège : un homme tue deux policières et un passant avant d'être neutralisé

PREMIER MINISTRE





Charles Michel s'est exprimé face à la presse : "Je veux dores et déjà adresser mes condoléances et mon soutien, au nom de tout le gouvernement, aux familles des victimes", a-t-il déclaré.





"Il y a un incident grave qui se déroule à Liège en ce moment. Nous suivons la situation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice et avec le centre de crise", a ajouté le Premier ministre avant d'expliquer qu'il livrerait plus d'informations quand la situation serait plus "stable".





Il se rend actuellement sur place, selon nos confrères de la RTBF.