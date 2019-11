EN DIRECT - Londres : plusieurs blessés dans une attaque à l'arme blanche sur le London Bridge, un homme arrêté

Dans un nouveau tweet, la police annonce que la nature de "l'incident" à London Bridge reste "incertaine" et qu'il est pour le moment traité, par précaution, comme "un acte terroriste".

La police londonienne effectue une intervention ce vendredi sur le London Bridge, dans la capitale du Royaume-Uni, alors que des coups ont été entendus dans la zone, selon la BBC. Sur Twitter, la Metropolitan Police indique "traiter un incident à London Bridge" et recommande à toute personne se trouvant à proximité de suivre les instructions des officiers de police présents sur place.

Dans un autre post sur le réseau social, la Metropolitan Police indique avoir reçu un appel à 13h58 concernant des coups de couteau dans une zone proche de London Bridge. Les urgences et les agents de la police londonienne se sont rendus sur place et un homme a été arrêté. "Nous pensons qu'un certain nombre de personnes ont été blessées" poursuit la Metropolitan Police.

En juin 2017, une camionnette avait foncé sur la foule sur le London Bridge, qui traverse la Tamise, avant que ses trois occupants ne poignardent des passants dans le Borough Market. Bilan: huit morts et une cinquantaine de blessés.