EN DIRECT - Emmanuel Macron : "Il n'y a pas de religion politique dans la République"

MACRON





Sur les questions bioéthique qui ont été débattues entre le président et le pape : "Il y a des principes dans l’église catholique qui ont été défendus par les catholiques comme le principe de vie. Et il y en a dans la vie quotidienne, comme le droit des femmes à disposer de leur corps. Il faut composer avec tous les principes et il y a eu des lois pour ça. Ces lois, ce sont toujours un moindre mal. Je n’ai jamais croisé quelqu’un qui avortait avec joie. Gouverner, c’est souvent choisir le moindre mal. Le mariage pour tous, c’est une envie de femmes et d’hommes d’être reconnus comme les autres. Est-ce qu’on doit ne pas leur reconnaître un droit ? Est-ce que c’est retirer un droit à des gens qui l’ont ? Je crois que cette loi apporte une vraie avancée. Il faut accepter aussi le principe de projet parental pour une femme seule, un couple du même sexe… A partir du moment où on sait le faire, est-ce que l’on peut octroyer ce droit ? Il nous faut cheminer."