EN DIRECT - Manifestations à Hong Kong : la Chine au soutien des autorités après l'intrusion dans le Parlement

Aujourd'hui, le gouvernement a bien suspendu son texte mais les protestataires exigent son retrait définitif, la démission de la cheffe de l'exécutif Carrie Lam et l'arrêt des poursuites contre les manifestants arrêtés. Carrie Lam, qui bat des records d'impopularité, fait profil bas depuis qu'elle a dû suspendre son texte. "Ce qui s'est passé ces derniers mois a provoqué des conflits et des disputes entre le gouvernement et les habitants", a-t-elle reconnu, réitérant les mots d'apaisement dont elle use depuis des jours. Mais ces appels au calme n'ont rien changé. Le territoire est depuis le 9 juin dernier, le théâtre d'une contestation historique contre ce projet de loi qui a été suspendu mais dont les manifestants exigent l'abandon pur et simple.