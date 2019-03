EUROPE





La Commission européenne appelle, ce mardi au respect "de la liberté d'expression et de réunion" en Algérie, où les manifestations se poursuivent contre la 5ème candidature du président Abdelaziz Bouteflika.





"Quand on parle de manifestation, les droits de liberté d'expression et de réunion sont inscrits dans la Constitution algérienne", a déclaré Maja Kocijancic, porte-parole de la Commission européenne, lors d'un point presse à Bruxelles. "Nous attendons que ces droits puissent être excercés de façon pacifique et soient garantis dans le respect de l'Etat de droit".





Mme Kocijancic a également souligné "l'importance du partenariat entre l'UE et l'Algérie" et réaffirmé l'engagement de Bruxelles "pour continuer à approfondir nos relations dans le but de créer un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérite partagées".