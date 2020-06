EN DIRECT - Manifestations aux Etats-Unis : Trump assure qu'il y avait "moins de monde que prévu" et félicite la garde nationale

VIOLENCES POLICIÈRES : ATTENTION AUX COMPARAISONS RAPIDES





Peut on comparer la France et les Etats-Unis ? "Ca n’a absolument rien à voir", explique Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et professeur à l'université d'Assas. "En France, la police dépend de l’Etat. Elle est républicaine. On n’est pas dans les chiffres des USA où il y a 1000 à 1300 morts par an" après des interventions de la police. "C’est un peu rapide de comparer les deux situations. "