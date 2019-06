Affaire Khashoggi : des "preuves crédibles" justifient une enquête sur le prince héritier saoudien, estime une experte de l'ONU

TRUMP





Alors plusieurs médias américains affirment que la CIA n'a plus de doutes sur la responsabilité de Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, dans le meurtre de Jamal Khashoggi, Donals Trump a assuré mardi que l'agence de renseignement n'avait pas réussi à se forger de certitude sur le sujet. "La CIA s'est penchée sur (la question). Ils n'ont rien trouvé d'absolument certain", a déclaré le président américain à des journalistes à la Maison Blanche. Plus tôt, il n'avait pas exclu dans un communiqué une telle implication : "Il se pourrait très bien que le prince héritier ait eu connaissance de cet évènement tragique - peut-être, peut-être pas !", a-t-il dit dans un communiqué. "Dans tous les cas, notre relation est avec le royaume d'Arabie saoudite", a-t-il poursuivi comme pour relativiser les questions de personnes. Et "les Etats-Unis entendent rester un partenaire inébranlable de l'Arabie saoudite".