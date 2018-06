EN DIRECT - Migrants : à défaut d'un accord européen commun, Macron et Merkel suggèrent des accords entre pays

L'ITALIE VEUT PLUS DE SOLIDARITE





Lors de la réunion, l'Italie a présenté une liste de propositions pour répondre aux flux de migrants.





- Des centres de protection internationaux

"Nous ne pouvons pas tous les transporter en Italie et en Espagne. Il faut des centre de protection dans plus de pays européens pour sauvegarder les droits de ceux qui arrivent et éviter des problèmes d'ordre publics et de surpopulation", souligne le texte.





- Réforme du règlement de Dublin

Rome appelle aussi à "dépasser" le principe du Règlement de Dublin, qui confie aux pays de première entrée dans l'UE la responsabilité des demandes d'asile, et dont la réforme est au point mort depuis plus de deux ans, en raison notamment de l'opposition frontale des pays de Visegrad (Hongrie, Pologne, Slovaquie et République tchèque), opposés à toute mesure d'accueil obligatoire.





- Opérations de sauvetage en mer partagées entre les pays euroépens

"L'obligation de sauvetage ne peut pas devenir une obligation de traiter les demandes (d'asile) pour le compte de tout le monde", estime le document italien.





- Sanctions financières

Enfin, l'Italie demande des "sanctions financières" contre les pays n'accueillant pas de réfugiés, comme l'a également souhaité samedi le président français Emmanuel Macron.