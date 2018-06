EN DIRECT - Migrants de l'Aquarius : Emmanuel Macron appelle à "ne pas céder à l'émotion que certains manipulent"

LE DRIAN





"Nous demandons solennellement aux autorités italiennes de revoir leur point de vue (...) et d'accueillir les réfugiés qui sont sur ce bateau", a indiqué Jean-Yves Le Drian.





"Cet après-midi, le ministre de l'intérieur s'entretient avec les autorités espagnoles et italiennes pour essayer d'avancer pour le règlement le plus propre, le plus correct possible de cette situation dramatique", a jouté le ministre des Affaires Etrangères.