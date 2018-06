EN DIRECT - La France pourrait accueillir certains migrants de l'Aquarius, annonce le Quai d'Orsay

MACRON





Le président a réagi en fin d'après-midi à la montée des tensions diplomatiques avec l'Italie:





"On ne doit jamais céder à l'émotion que certains manipulent. Et je le dis avec beaucoup de gravité, parce que comme vous, les scènes que nous avons vues me touchent. Mais ça fait un an que nous travaillons main dans la main avec l'Italie.

Qui serais-je pour dire qui provoque et qui cherche la provocation ? Qui cherche à dire 'moi je suis plus fort que les démocrates et un bateau que je vois arriver devant mes côtes, je le chasse.'

Si je lui donne raison, est-ce que j'aide les démocrates ? N'oublions pas qui a parlé et qui nous a interpellé, ne l'oublions parce que nous connaissons les mêmes."