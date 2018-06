EN DIRECT - Migrants : pour Wauquiez, Macron est "dans l'aveuglement"

REACTION





Pour le secrétaire général délégué des Républicains, Geoffroy Didier, l'accord conclu cette nuit est "un accord de papier avec des déclarations de principe". "Est-ce que l'accord dit et acte le fait que plus aucun bateau ne sera accepté sur le sol européen ? Non. Est-ce qu'il refuse l'idée qu'il puisse y avoir des hot spots en Europe qui évidemment va faire que des clandestins vont continuer à arriver et qu'une fois qu'ils seront en Europe ils n'en partiront pas? Non plus. Est-ce que l'accord conditionne l'aide aux pays d'Afrique à une coopération sur la lutte contre l'immigration clandestine? Non plus", a-t-il énuméré.