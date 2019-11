EN DIRECT - Militaires français morts au Mali : la collision n'est pas due à une action de Daech, assure l'armée

Le député de l'Essonne et candidat à la Mairie de Paris Cédric Villani a exprimé sa "grande émotion". "Au Mali, ils combattaient le terrorisme pour préserver notre sécurité et la liberté" a-t-il développé.

Florence Parly, ministre des Armées, s'est exprimé depuis Balard. "Depuis plusieurs jours des commandos parachutistes traquaient ces terroristes. Hier à 20 km au sud d'Indelimane, ils les repèrent et engagent le combat au sol. Il fait nuit noir, et les commandos demandent un support aérien. Dans cette nuit sans lune, ou l'obscurité est total, ce qui complexifie l'opération", a décrit la ministre.

"Je voudrais dire à nouveau le respect que nous devons tous avoir pour ces femmes et ces hommes qui s'engagent partout sur le territoire national. Nous avons pour eux une profonde reconnaissance", a enfin confié Florence Parly. "Nous sommes debouts, unis et résilients, c'est celle solidarité qui nous rend forts et nous permet de poursuivre le combat.

"Sachez d'abord que les pilotes sont formés et expérimentés, et que tous les militaires sur cette mission étaient habitués de ces terrains là. Mais les circonstances particulières : par nuit noire, en opération de combat, avec détection d'ennemi au sol, sans dispositifs anti collision pour évoluer en formation groupée, peuvent expliquer un tel accident", a expliqué le général François Lecointre concernant la probabilité d'une telle collision dans l'armée.

Le Général Pierre-Joseph Givre, commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne dont dépendaient les hommes du 4e Régiment de chasseurs de Gap et le 93e Régiment d'artillerie de Montagne, a adressé ses condoléances aux familles des soldats de Varces et de Gap morts au Mali.

"La PMS salue sa mémoire, sa bravoure et son parcours exemplaire. Son attachement aux valeurs de l'institution et son engagement pour la nation font de lui, de ses 12 autres collègues et de tous les militaires, de toutes armes, morts pour la France ou actuellement en OPEX, des modèles pour nous tous", peut-on lire sur le compte Twitter de l'école.

Alors que La Croix et Le Figaro font leur Une sur la mort des 13 soldats français au Mali (avec le même titre "la France pleure ses soldats") tout comme Le Parisien - Aujourd'hui en France (avec les portraits des 13 victimes et le titre "Morts au combat"), Libération ou L'Humanité n'ont pas fait le même choix en ce mercredi 27 novembre.

"Il est trop tôt pour pouvoir préjuger de la date de ces différentes analyses, on va laisser aux spécialistes le temps qu'il convient pour analyser tous les paramètres de vol qui sont dans ces boîtes noires", a-t-il poursuivi. "Aucune piste n'est écartée, c'est au bureau enquête-accident qu'il reviendra de déterminer les causes de cette collision supposée."

La cérémonie aura lieu dans l'après-midi et devrait inclure les régiments et les communes concernées par la mort d'un militaire, avec la présence d'élèves et de représentants de corps militaires.

de manœuvre et d'assaut Cougar, selon des sources de la défense. C'est l'un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar, à Beyrouth en 1983.

Le Président de la République a salué "avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l’armée de terre, six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel".

Dans la suite du communiqué, Emmanuel Macron a adressé "ses plus sincères condoléances" aux familles des victimes, à leurs proches et camarades de l'armée de terre et des armées françaises. "Il tient à saluer le courage des militaires français engagés au Sahel et leur détermination à poursuivre leur mission. Il les assure de son entière confiance", a conclu la Présidence.