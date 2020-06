EN DIRECT - Mort de George Floyd : Amazon interdit à la police l'utilisation de son logiciel de reconnaissance faciale

"MORE THAN A VOTE"





La star du basketball LeBron James a annoncé créer, avec d'autres sportifs, une association pour promouvoir le vote des Américains noirs à l'approche de l'élection présidentielle.





"C'est le moment pour nous de changer enfin les choses", a déclaré le basketteur dans un entretien avec le New York Times.





L'association baptisée "More Than a Vote" (Plus qu'un vote) vise à encourager les Afro-Américains à s'inscrire sur les listes électorales et à se rendre massivement aux urnes lors de l'élection du 3 novembre. Elle a aussi pour but de combattre tout ce qui pourrait venir entraver la capacité de vote des électeurs noirs.