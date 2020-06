EN DIRECT - Mort de George Floyd : Derek Chauvin va comparaître aujourd'hui

MICHAEL JORDAN





Au lendemain de son don de 100 millions de dollars, l'icône du basket Michael Jordan s'est exprimé samedi dans The Charlotte Observer concernant la situation actuelle aux Etats-Unis : "On nous cogne dessus depuis tellement d’années. Cela aspire notre âme. On ne peut plus l’accepter. On est à un tournant. On a besoin de prendre position. Sur le racisme, on doit faire mieux en tant que société."