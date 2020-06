EN DIRECT - Etats-Unis : Trump encourage les gouverneurs à user de "tactiques agressives" contre les manifestants

NBA





Le National Basketball Coaches Association (syndicat des entraîneurs de NBA) a publié un communiqué consacré à la mort de George Floyd. "En tant qu'entraîneurs de la NBA nous coachons des hommes, dont la plupart sont afro-américains, et nous voyons, entendons et partageons leurs sentiments de dégoût, de frustration, d'impuissance et de colère", écrit ainsi la NBCA.





Selon le syndicat, "les événements des dernières semaines - brutalités policières, profilage racial et militarisation du racisme - sont honteux, inhumains et intolérables". En conséquence de quoi, la NBCA s'engage à travailler avec "des dirigeants locaux, des responsables et des organismes, chargés de l'application des lois pour créer un changement positif".