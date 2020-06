EN DIRECT - Mort de George Floyd : la cérémonie d'hommage a commencé à Minneapolis

JIMMY CARTER





L'ancien président américain Jimmy Carter a dénoncé mercredi dans un communiqué "les injustices raciales tragiques" et les actes de "cruauté pure et simple" qui "sapent" la démocratie américaine. L'ex-président démocrate (1977-1981) et son épouse se disent "consternés par les injustices raciales tragiques". "Nous sommes de tout coeur avec les familles des victimes et tous ceux qui se sentent désespérés face à la discrimination raciale omniprésente et la cruauté pure et simple", a écrit Jimmy Carter, 95 ans.





"Les gens en position de pouvoir, de privilège et de conscience morale doivent résister et dire 'ça suffit' à une police et un système judiciaire qui discriminent, aux inégalités économiques immorales entre les Blancs et les Noirs, ainsi qu'aux actions publiques qui sapent notre démocratie unie". "Nous avons besoin d'un gouvernement aussi bon que son peuple, et nous valons mieux que cela", a-t-il ajouté.