EN DIRECT - Mort de George Floyd : cinquième nuit de violences malgré les couvre-feux aux Etats-Unis

RÉACTION





Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a réagi cette nuit aux violences entre manifestants et policiers. "Protester contre une telle brutalité est juste et nécessaire. C'est une réponse tout à fait américaine. Mais brûler et détruire inutilement ne l'est pas. La violence qui met des vies en danger ne l'est pas. La violence qui détruit et ferme les entreprises ne l'est pas", a-t-il écrit dans un communiqué.





"L'acte de protester ne devrait jamais éclipser la raison pour laquelle nous protestons. Cela ne devrait pas éloigner les gens de la juste cause que la protestation est censée faire avancer."