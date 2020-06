EN DIRECT - Mort de George Floyd : deux manifestations prévues samedi à Paris devant l'ambassade américaine interdites

NEW YORK





Le maire de New York Bill De Blasio a été hué jeudi par une foule réunie en hommage à George Floyd, lui reprochant de tolérer des interventions policières de plus en plus musclées contre les manifestants qui dénoncent les inégalités raciales.





Lors de la cérémonie dans le quartier de Brooklyn - organisée parallèlement à un hommage à Minneapolis, où George Floyd est mort asphyxié par un policier blanc le 25 mai - le maire a eu beaucoup de mal à faire entendre son discours : la foule de plusieurs milliers de personnes criait "De Blasio Go Home!" ("De Blasio rentre chez toi") ou "Vote them out!" ("Chassez-les du pouvoir"). Le maire est reparti peu après.