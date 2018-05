EN DIRECT - Nucléaire iranien : Khamenei "ne fait pas confiance" à la France, au Royaume-Uni et à l'Allemagne

AIRBUS

Après la menace de Donald Trump de sanctionner les entreprises étrangères qui continueront de commercer avec l'Iran, le groupe européen Airbus a indiqué mardi qu'il allait prendre du temps avant de réagir. "Nous analysons attentivement cette annonce et évaluerons les prochaines étapes en cohérence avec nos politiques internes et dans le respect complet des sanctions et des règles de contrôle des exportations", a indiqué un porte-parole de l'avionneur.





La compagnie IranAir a commandé une centaine d'appareils à Airbus pour un montant de 20.8 milliards de dollars.