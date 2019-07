EN DIRECT - Nucléaire iranien : les Européens exhortent l'Iran à renoncer aux violations de l'accord nucléaire

KHAMENEI

L'accalmie voulu par le président Rohani dans la matinée n'aura vraisemblablement pas duré bien longtemps. Dans un discours diffusé par son bureau via Twitter, l'ayatollah Khameini a remis une pièce dans la machine : "La nation iranienne a été accusée et insultée par le régime le plus vicieux au monde, les Etats-Unis, à l'origine de guerres, de conflits et de pillages." Le guide suprême, frappé par une sanction économique signée par Donald Trump, lundi 24, l'empêchant "d'avoir accès à des ressources financières essentielles", a assuré que le pays "ne cédera pas sous les insultes, [...] tiendra bon, continuera son chemin avec détermination et atteindra ses buts."