EN DIRECT - Nucléaire iranien : selon les médias américains, Donald Trump va se retirer de l'accord

Il devait rendre sa décision pour le 12 mai. Mais Donald Trump a finalement utilisé son compte Twitter lundi soir pour fixer le rendez-vous fatidique un peu plus tôt. C'est donc ce mardi à 20 heures (heure française) que le président américain doit rendre publique sa décision concernant l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 par son prédécesseur Barack Obama. Plusieurs options s'offrent à lui : maintenir la levée des sanctions contre l'Iran en attendant un nouvel accord - une option qui semblait peu probable -, rétablir toutes les sanctions ou bien les rétablir partiellement, ou encore les modifier. Selon plusieurs médias américains, Donald Trump devrait se retirer de l'accord.





La décision du président américain était attendue avec inquiétude dans le monde, et notamment en France. En milieu d'après-midi mardi, l'Elysée avait ainsi indiqué qu'Emmanuel Macron et Donald Trump s'étaient entretenus par téléphone dans la journée pour "évoquer les questions relatives à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient".