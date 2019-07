EN DIRECT - Nucléaire iranien : Téhéran assure qu'il n'a "PAS violé" l'accord

ESCALADE





L'Inde a annoncé jeudi avoir envoyé deux navires de guerre et augmenté sa surveillance aérienne dans le Golfe, où les tensions ne cessent de croître entre l'Iran et les Etats-Unis.





Les navires "INS Chennai et INS Sunayna ont été déployés dans le Golfe d'Oman et le Golfe persique pour mener des opérations de sécurité maritime", a annoncé la marine indienne, citée par l'agence Press Trust of India (PTI).





Le but est "de rassurer les navires sous pavillon indien opérant et transitant par le Golfe persique et le Golfe d'Oman, suite aux incidents de sécurité maritime survenus dans la région", a précisé la marine.