EN DIRECT - Offensive en Syrie : 14 civils tués vendredi malgré la trêve

"IL FALLAIT LES LAISSER SE BATTRE"





La remarque fait déjà vivement réagir. Donald Trump a comparé la Turquie et les Kurdes à deux gamins qui se disputeraient sur un lopin, expliquant qu'il aurait sciemment laissé les deux ennemis s'affronter. "Ce n’était pas conventionnel, ce que j’ai fait, mais je me suis dit qu'il avait besoin de se bagarrer un peu", a-t-il lancé lors d’un meeting à Dallas, au Texas. Et d'ajouter : "C'est comme deux gamins, on les laisse se bagarrer un peu, et puis on les sépare." Le locataire de la Maison blanche s'est ensuite félicité d'être arrivé à demander une "pause", entre les Kurdes "nos amis" et le président Recep Tayyip Erdogan, un vrai "gentleman". Pour rappel, selon l'OSDH, l'offensive a fait au moins 71 morts parmi les civils.





Des propos décrits comme "obscène" et "ignares" par Brett McGurk, un ex-envoyé spécial du Président américain auprès de la coalition internationale.