EN DIRECT - Offensive en Syrie : les forces turques disent avoir capturé la ville de Ras al-Aïn

TRUMP





Sur Twitter, le président américain Donald Trump propose trois alternatives pour régler le conflit entre la Turquie et les Kurdes en Syrie. "Envoyer des milliers de troupes et gagner militairement, frapper la Turquie très fort financièrement et avec des sanctions ou faire de la médiation pour un accord entre la Turquie et les Kurdes", a-t-il posté sur le réseau social.