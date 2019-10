EN DIRECT - Offensive turque : la Turquie accuse les forces kurdes d'avoir délibérément relâché des détenus de l'EI

FUITE DE DJIHADISTES

Le "Collectif des familles unies", qui réunit des familles de djihadistes français engagés auprès de Daech, a pressé le gouvernement français de les rapatrier d'urgence, dimanche 13 octobre, après l'annonce, un peu plus tôt dans la journée, de la fuite de près de 800 proches de djihadistes français d'un camp situé au nord de la Syrie.





Aujourd'hui (dimanche), les gardes kurdes ont ouvert les portes aux femmes étrangères (issues de l'EI) et leur ont demandé de sortir du camp", témoigne une membre du collectif auprès de l'AFP, sur la base du témoignage de sa fille, prisonnière, qui raconte qu'elle, comme d'autres femmes de djihadistes, "se sont retrouvées, avec leurs enfants perdues à l'extérieur."





"Elles ne se sont pas évadées, elles ne le voulaient pas, elles s'attendaient à être récupérées par d'autres forces syriennes ou les Turcs, mais on les a mises dehors. Depuis plusieurs jours, les bombes tombaient de plus en plus près du camp, où il n'y a plus d'ONG, plus d'aide, beaucoup de réfugiés syriens aussi sont partis".