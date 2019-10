EN DIRECT - Offensive turque en Syrie : des centaines de Kurdes contraints de s'exiler vers l'Irak

"À L'HEURE ACTUELLE" LES CAMPS DE DJIHADISTES "PAS MENACÉS"





"A l'heure actuelle, l’offensive turque et le positionnement des Forces démocratiques syriennes n'ont pas abouti à ce que ces camps soient menacés", assure ce matin Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères a cependant rappelé que cette situation "offre toutes les possibilités pour la résurgence de Daech". Interrogé sur BFM TV, il a ainsi décrit la situation dans le nord de la Syrie comme étant "extrêmement grave". Et a critiqué une offensive turque, "inacceptable" et "condamnable". "Ce territoire est dans une situation dramatique et remet en cause notre propre sécurité."





Le ministre français a renouvelé sa volonté de réunir les ministres des Affaires étrangères des trente pays qui forment la coalition internationale pour savoir "ce qu'on fait". "Il y a un besoin de clarification: mettre tout sur la table, se dire qui fait quoi, qui continue, qui arrête."