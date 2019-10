EN DIRECT - Offensive turque en Syrie : pour Macron, la Turquie prend le "risque d'aider Daech à reconstruire son califat"

VICTIMES





Au moins deux civils, dont un bébé, ont été tués et 46 blessés ce jeudi 10 octobre par des projectiles tirés sur une ville frontalière turque par une milice kurde syrienne qui fait l'objet d'une offensive d'Ankara, selon les autorités locales. Un bébé syrien et un homme turc ont été tués par des roquettes et obus qui se sont abattus sur les villes frontalières d'Akçakale et de Ceylanpinar, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué, ajoutant que les 46 blessés avaient été hospitalisés.