Faut-il craindre une guerre entre l'Inde et le Pakistan ? Le Cachemire, cette région disputée par l'Inde et le Pakistan depuis 1947, est une nouvelle fois le théâtre de violentes tensions entre les deux puissances voisines. Mercredi 27 février, par la voix du porte-parole de son armée, le général Asif Ghafoor, le Pakistan a affirmé avoir abattu deux avions indiens qui avaient violé son espace aérien. Une manœuvre qui a été suivie par l'arrestation d'un "pilote indien" à terre et qui faisait suite à d'autres frappes aériennes, la veille, cette fois de la part de l'Inde, sur le territoire pakistanais, visant un camp d'entraînement du mouvement islamiste Jaish-e Mohammed.





Une opération contre un groupe très actif dans la lutte armée contre New Delhi, et dont l'attaque a généré, selon l'armée indienne, la mort d'"un très grand nombre" de combattants. Ce qui avait été qualifié par Islamabad d'"agression intempestive", l'exécutif pakistanais promettant d'y répondre "à l'heure et à l'endroit de son choix". Chose faite ce mercredi.





Quelques instants plus tard, l'Inde a de son côté fait savoir qu'elle avait abattu un avion pakistanais, affrontement au cours duquel l'un de ses propres avions a été abattu par le Pakistan. "L'avion pakistanais a été vu par les troupes au sol tombant du ciel du côté pakistanais. Dans cet affrontement, nous avons malheureusement perdu un Mig-21. Le pilote est disparu au combat. Le Pakistan clame qu'il le détient", a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.





La France a appelé mercredi à la "désescalade". "La France est préoccupée par la dégradation de la situation", a expliqué le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères.





Suivez les dernières informations dans le fil ci-dessous :