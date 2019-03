LE POINT A 15 HEURES





LES FAITS

Ce matin, à 10h45, un homme armé a ouvert le feu dans un tramway et "à plusieurs endroits" à Utrecht, aux Pays-Bas. L'homme est en fuite.





LE BILAN

Pour l'heure, trois personnes sont mortes, selon le maire d'Utrecht. On dénombre également plusieurs blessés.





LE(S) TIREUR(S)

La police néerlandaise publié la photo d'un homme originaire de Turquie qu'elle recherche dans le cadre de l'enquête sur la fusillade dans un tramway à Utrecht. "La police recherche Gokmen Tanis, 37 ans (né en Turquie) en lien avec l'incident de ce matin", affirme la police d'Utrecht sur Twitter, enjoignant au public de "ne pas l'approcher". Une image d'une caméra de vidéosurveillance montrant un homme vêtu d'un blouson bleu dans le tramway accompagnait le tweet.





L’ENQUÊTE

La police indique que l'acte est "potentiellement" terroriste et a lancé un avis de recherche. Les autorités n'ont évoqué à ce stade qu'un seul tireur mais indiqué ne pas exclure la possibilité qu'il y en ait plusieurs. La police a indiqué être à la recherche d'un homme originaire de Turquie.





LES RÉACTIONS

"Notre pays est actuellement la cible d'une attaque à Utrecht", a déclaré le Premier ministre Rutte au début de sa conférence de presse. "Un acte terroriste est une attaque contre notre société ouverte et tolérante. S'il s'agit d'un acte terroriste, il n'y a qu'une seule réponse: notre état de droit et notre démocratie sont plus forts que la violence", a-t-il déclaré. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver le ou les auteurs."





Jean-Claude Junker annonce s'être entretenu avec Mark Rutte, premier ministre hollandais. "L'UE se tient aux côtés des Pays-Bas, et de son peuple, durant ces moments difficiles", dit-il.





SÉCURITÉ

Les autorités ont annoncé un renforcement de la sécurité dans les aéroports et les bâtiments clés du pays et conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes. Le maire de la commune indique par ailleurs qu'il est conseillé aux habitants de rester à Utrecht et dans le meilleur des cas, de rester confiner.





Un réunion de crise doit se tenir à 17h, ce lundi.