Poignée de main, accord historique et fin des "jeux de guerre" : revivez la journée historique de Donald Trump et Kim Jong-un

Après leur rencontre historique ce mardi à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un ont signé une déclaration commune, évoquant une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne". Le président américain s'est ensuite exprimé sur la teneur de ces discussions, qu'il a qualifiées d'"honnêtes, directes et productives".





"Il (Kim) a réaffirmé son engagement indéfectible à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne", a indiqué Donald Trump, sans reprendre l'exigence américaine d'un processus "vérifiable et irréversible". Il a ajouté que le dirigeant nord-coréen avait "une occasion unique" et que ce dernier lui a dit qu'un site d'essai balistique "allait être détruit très prochainement". Donald Trump a également déclaré qu'il mettrait fin aux "jeux de guerre", en référence aux manœuvres militaires organisées par les Américains et les Sud-Coréens.