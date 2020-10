EN DIRECT - Elections US : vers un record de participation

C'est d'ores et déjà plus que le nombre de votes anticipés enregistrés au total en 2016 (plus de 47 millions). Par comparaison, cela représente 36,5% du total des bulletins déposés pour l'élection présidentielle de 2016 (à la fois de façon anticipée et le jour du scrutin).

Selon ce comptage établi par l'Université de Floride, plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par correspondance, et plus de 15 millions en personne.

Le vote anticipé bat des records cette année, de nombreux électeurs préférant glisser leur bulletin en avance dans l'urne pour éviter les foules le jour de l'élection, en pleine pandémie de coronavirus. Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation pour l'élection présidentielle qui oppose Joe Biden à Donald Trump, selon le comptage vendredi du US Elections Project.

L'humoriste et réalisateur britannique, qui incarne le personnage de Borat, journaliste kazakh fictif et loufoque, s'est spécialisé avec son équipe dans des séquences où il piège des personnalités politiques, particulièrement des partisans de Donald Trump. Il a évoqué un incident qu'il avait lui-même eu avec Sacha Baron Cohen il y a une quinzaine d'années. En 2003, Donald Trump avait été interviewé par l'humoriste qui prétendait être Ali G, un gangster qui présentait son dernier projet, des gants spéciaux pour manger des glaces. "Pour moi, c'était un sale type", a commenté M. Trump.

Interrogé à bord de l'avion présidentiel Air Force One sur un clip tiré du film, qui montre Rudy Giuliani dans une situation apparemment embarrassante avec une jeune femme très séduisante, Trump a répondu: "Je ne sais pas ce qui s'est passé". "Mais il y a des années, il a essayé de me piéger. Et j'ai été le seul à dire 'Pas question'. C'est un type bizarre. Et je ne le trouve pas drôle", a déclaré Donald Trump.

Il a promis aux journalistes présents qu'ils seraient "très occupés aujourd'hui, on va vous faire travailler très dur". Il avait annoncé, la veille, qu'il ferait "cinq meetings de campagne par jour". Après son vote, Donald Trump doit désormais se déplacer ce samedi en Caroline du Nord, dans l'Ohio et le Wisconsin. Ce dimanche, il sera dans le New Hampshire.

Au sortir de son nouveau bureau de vote, le président s'est adressé aux journalistes : "J'ai voté pour un type appelé Trump", a-t-il déclaré aux journalistes, en profitant pour dire tout le mal qu'il pensait du vote par correspondance, agitant ses habituelles menaces de fraudes et de contestations du scrutin : "C'était un vote très sûr bien plus sûr que quand vous envoyez votre bulletin par courrier".

Feignant l'auto-persuasion en jugeant les sondages "bien meilleurs qu'il y a quatre ans", là où ces derniers donnent une confortable avance à Biden au niveau national et un avantage moindre mais net dans les Etats-clés, Trump mise beaucoup sur la Floride et l'Ohio, où il a promis de "remporter ce grand Etat et quatre années de plus".

Accusé d'avoir "complètement foiré" sa gestion de crise par Joe Biden et Barack Obama, Donald Trump a répliqué à son adversaire et à son prédécesseur en qualifiant le scrutin du 3 novembre de "choix entre un super rétablissement Trump ou une dépression Biden"

Chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows a assumé devant les micros de CNN la stratégie présidentielle : "Voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins, des traitements et d'autres moyens d'atténuer" la maladie, a dit Mark Meadows sur la chaîne CNN. Une déclaration qui intervient après que de nouvelles contaminations ont été annoncées dans l'entourage du vice-président Mike Pence, et alors que le virus a frappé près de 9 millions de personnes dans le pays, en tuant plus de 200.000. Un virus dont le chef de cabinet a également comparé la contagiosité à "la grippe".

"C'était un constat honnête de la stratégie du président Trump depuis le début de la crise : agiter le drapeau blanc de la défaite et espérer que si on l'ignore, le virus s'en ira. Ca n'a pas été le cas et ça ne se sera pas", a-t-il tonné, relayé par sa colistière Kamala Harris : "Ils admettent leur défaite. C'est le plus grand échec de toutes les administrations présidentielles de l'histoire des Etats-Unis. Ils ont abandonné leur droit à un second mandat".

Neuf jours avant le scrutin, le US Election Project, un centre d'études dépendant de l'Université de Floride, a annoncé qu'à la date de dimanche plus de 59 millions d'électeurs avaient déjà voté.

Le vote par anticipation ou par correspondance pour les élections du 3 novembre aux Etats-Unis est déjà plus important que ce qu'il était quatre ans plus tôt en 2016, selon une étude indépendante publiée dimanche.

Le président républicain a loué "les qualifications impeccables", "la générosité dans la foi" et "le caractère en or" de la juge, qui va ancrer durablement la haute juridiction dans le conservatisme.

La dernière ligne droite de cette campagne, qui restera dans les annales par son caractère hors-norme, est lancée. À 7 jours du scrutin, qui décidera de l'avenir des États-Unis pour les quatre années à venir, Donald Trump et Joe Biden seront sur la route tout comme leur colistier, Mike Pence et Kamala Harris

"La plus grande différence entre maintenant et 2016 est Fox News. Ils sont totalement différents. Malgré ça, notre campagne se porte très bien", affirme le milliardaire.

"Nancy Pelosi ne souhaite que renflouer des villes et des Etats démocrates mal gérés et marqués par la criminalité", a-t-il ajouté, l'accusant de ne pas vouloir "aider les gens".

Plus de 70 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté, soit plus de la moitié de la participation finalement recensée pour l'élection de 2016. Une fréquentation des bureaux de vote qui doit bien sûr à la crise sanitaire, les électeurs étant encouragés à faire usage du vote par correspondance ou à se rendre par anticipation dans des bureaux de vote moins fréquentés qu'un jour d'élection.

Il n'y a pas que la course à la Maison Blanche. Et celle-ci aurait des effets limités si, remportée par Joe Biden, celui-ci ne pouvait compter sur un Sénat de son côté. 35 sièges, soit un gros tiers de l'Assemblée, dominée par 53 sièges contre 47 par les républicains, sont en jeu. Comme le rappelle The Guardian, le président serait en incapacité de faire passer des lois sur l'Assurance maladie, l'immigration ou le changement climatique si la chambre haute ne lui était pas favorable.

Longtemps silencieux ou à peine critique, Barack Obama ne retient plus ses coups à l'endroit de Donald Trump. L'ancien président s'est ainsi moqué de la propension de son successeur à regretter qu'on ne parle que de Covid-19, dont la gestion par son administration et par ses soins ne cesse d'être critiquée.

Ils sont peu nombreux mais n'ont pas peur d'afficher leur soutien. C'est ainsi que, derrière Donald Trump, on retrouve Jon Voight, ancienne gloire hollywoodienne des années 80 et 90, connu pour être le père d'Angelina Jolie, ou encore l'ancien interprète de Superman, Dean Cain.

Ils sont, eux, beaucoup plus nombreux, suivant une tradition hollywoodienne bien ancrée chez les démocrates. Mais, quatre années de Trump obligent, certains, bien plus discrets il y a 4 ans, se sont cette fois décidés à prendre parti.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.