EN DIRECT - Présidentielle américaine : suivez la dernière confrontation Trump-Biden de la campagne

La commission des débats va permettre que les micros soient coupés pendant 2 minutes à chaque segment (il y en aura six), lors du prochain débat entre les deux candidats à la présidentielle, prévu le 22 octobre. Objectif de cette nouvelle mesure, prise alors que la confusion régnait lors du premier débat : que Trump et Biden puissent chacun avoir 2 minutes de parole ininterrompue par segment.

Le candidat démocrate, Joe Biden, tout comme le président américain et candidat républicain, Donald Trump, auront deux minutes pour répondre aux questions du modérateur du débat, et pendant ce temps de parole, le micro de celui censé écouter sera coupé.

Selon les derniers sondages locaux, la course pour la victoire en Caroline du Nord est très serrée. La répartition se fait ainsi : 49% pour Biden et 48 pour Trump.

A deux semaines jour pour jour de l'élection, le ton de l'ancien homme d'affaires, en difficulté dans les sondages et qui redoute d'être un président à un seul mandat, est plus agressif que jamais.

Les deux pays viennent de signer des protocoles d'accords commerciaux et Washington a promis mardi 1 milliard de dollars de financements dans les télécommunications et la 5G, dans l'espoir de voir le Brésil bannir le Chinois Huawei.

Rappelant la déconvenue de 2016 et la défaite d'Hillary Clinton, le 44e président des Etats-Unis a par ailleurs appelé les démocrates à se mobiliser en masse d'ici le 3 novembre et à ne pas croire que l'élection est déjà gagnée car les sondages sont favorables à Joe Biden.

Malgré les sondages favorables aux démocrates, Barack Obama a appelé mercredi à se mobiliser en masse d'ici au 3 novembre et à ne pas croire que l'élection est jouée d'avance. "Nous avons 13 jours jusqu'à l'élection la plus importante de notre vie", a-t-il lancé, avant de prononcer un réquisitoire virulent contre Donald Trump et ses quatre années de mandat.

Alors que les renseignements américains surveillent de très près l'action de leurs homologues russes et iraniens à l'approche des élections américaines, une lourde accusation est tombée : l'Iran et la Russie auraient en leur possession des listes électorales américaines, dont ils se serviraient pour mettre à mal le processus électoral.

La vidéo brute d'une quarantaine de minutes, publiée par le candidat républicain sur sa page Facebook en contravention de l'accord entre la Maison Blanche et la chaîne, semble montrer l'interview du début à la fin, et montre un Donald Trump frustré par le ton des questions. La journaliste, Leslie Stahl, le relance plusieurs fois et questionne ses réponses à certains sujets sensibles, comme la gestion de la pandémie de coronavirus. Le président finit par annoncer qu'il annule la partie de l'interview pendant laquelle il devait être rejoint par le vice-président Mike Pence.

"J’ai été à l’hôpital, je l’ai eu. Ils m’ont donné un remède et ma santé c’est très vite améliorée". "On me dit que je suis immunisé, je ne sais pas si c’est pour quatre mois ou la vie." "Je le rappel c’est un problème mondial".

"On apprend à vivre avec, on ne peut pas s’enfermer dans une cave comme Joe (…) en tant que président je ne peux pas faire cela" déclare Donald Trump. Ce à quoi Joe Biden rétorque "Les gens apprennent surtout à mourir avec" le Covid-19.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.