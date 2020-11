EN DIRECT - Elections US : Donald Trump devrait accueillir 400 invités à la Maison Blanche pour la soirée électorale

Pour la première fois depuis le début de la campagne, Joe Biden, 77 ans, sera samedi sur scène avec l'ex-président Barack Obama pour deux meetings en "drive-in", dans les villes de Flint et Détroit, dans l'Etat du Michigan. Stevie Wonder est de son côté attendu comme invité musical dans la soirée.

BARACK OBAMA ET STEVIE WONDER AVEC JOE BIDEN

A 74 ans et après des centaines de réunions de campagne, le président républicain ne montre aucun signe de fatigue, bien au contraire, et se prépare à plus de 3.500 km de voyage au total ce dimanche (Michigan, Iowa, Caroline du Nord, Géorgie, Floride).

Selon un sondage de New York Times, à deux jours du scrutin, Joe Biden est devant Donald Trump dans les quatre États-clés de Floride, de Pennsylvanie, d'Arizona et du Wisconsin.

"D'un seul coup, ils ne voulaient plus écouter notre message, parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire", affirme celui qui dit ne plus avoir parlé au président depuis plusieurs semaines.

Il a indiqué que Donald Trump ne prenait plus ses conseils et lui préférait désormais le neuroradiologiste Scott Atlas, favorable à une large réouverture de la société américaine plutôt qu'à un renforcement des mesures de prévention.

Longtemps conseiller le plus en vue du chef de l'Etat sur la pandémie, le Dr Anthony Fauci a estimé dans un entretien au Washington Post, publié samedi, que les Etats-Unis n'auraient pas pu être "plus mal positionnés" pour faire face à l'accélération du nombre de cas de Covid-19. "Nous allons souffrir", a prévenu celui qui est aussi directeur de l'Institut des maladies infectieuses. "La situation n'est pas bonne."

Jusqu'au 3 novembre, la journaliste et correspondante à la Maison-Blanche Laurence Haïm décrypte pour LCI.fr la dernière ligne droite de cette folle course à la présidence.

Selon le New York Times , Trump va organiser sa soirée électorale de mardi soir à la Maison Blanche, et non plus à son hôtel à quelques centaines de mètres de la résidence présidentielle, avec pas moins de 400 invités.

Joe Biden a dénoncé ce dimanche le harcèlement présumé d'un de ses cars de campagne présidentielle par Donald Trump. Le FBI s'est saisi de l'enquête. Une vidéo publiée sur Twitter montre plusieurs camions parés de drapeaux pro-Trump encercler et ralentir le car de Joe Biden et Kamala Harris. Le Républicain Donald Trump a relayé la vidéo sur les réseaux sociaux samedi soir, écrivant : "J'AIME LE TEXAS".

Cette technique consiste à extraire du pétrole et du gaz de couches rocheuses profondes en y injectant de l'eau et des produits chimiques. Mais son coût environnemental créé la controverse outre-Atlantique, nécessitant notamment le transport de grandes quantités d'eau pour être mené à bien.

Nouvel exemple du climat exécrable entre le Dr Fauci et le clan Trump. Alors que l'épidémiologiste, en charge de la stratégie de lutte contre le virus, est apprécié chez les démocrates, il est au contraire exécré chez les républicains. Exemple lors de ce meeting, alors que la foule s'époumone en réclamant qu'il "vire Fauci", le président cabotine et répond : "Ne le dites à personne, mais laissez moi le temps jusqu'après l'élection. Il a eu souvent tort, c'est un homme sympathique mais il a eu tort..."

Dans un ultime effort, l'ancien vice-président se rendra dans sa ville natale de Scranton et à Philadelphie. Sa colistière Kamala Harris ira dans le Michigan et son épouse Jill en Floride, selon un communiqué.

Les premiers à voter le jour J seront ceux de deux villages du New Hampshire, Dixville Notch et Millsfield, à partir de minuit.

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.