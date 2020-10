EN DIRECT - Présidentielle américaine : suivez le débat Pence/Harris à partir de 3h

Le président américain veut se montrer actif même en convalescence et multiplie les appels téléphoniques avec ses équipes dont le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Fait notable de ce lundi, Donald Trump tweete ! Depuis son hospitalisation, le président américain était resté très discret et avait uniquement tweeté des vidéos pour donner de ses nouvelles. Mais ce lundi, le président a commencé à tweeter à 6h (heures locales), comme il en a souvent l'habitude, en critiquant les démocrates et en appelant à voter la présidentielle.

"N'ayez pas peur du Covid", a dit le président américain dans un tweet. "Je quitterai le grand centre médical Walter Reed aujourd'hui à 18h30 (0H30, mardi, heure de Paris). Je me sens vraiment bien !", a-t-il précisé, ajoutant : "Nous avons développé, sous l'administration Trump, de très bons médicaments et connaissances. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans !".

"Depuis 24h l'état de santé du président continue de s'améliorer et tous les critères sont remplis pour qu'il puisse quitter l'hôpital. 72h se sont passées depuis sa dernière poussée de fièvre, il ne présente pas de problèmes respiratoires, il n'est pas sorti d'affaire mais les experts médicaux qui l'encadrent et moi sommes d'accord pour qu'il quitte l'établissement et soit soigné chez lui", a déclaré Sean Conley, médecin de Donald Trump lors d'une conférence de presse devant l'hôpital.

"Les signes vitaux du président sont très bons ce matin, sa température et son rythme cardiaque aussi, nous avons fait une examen totale avec l'équipe", a détaillé un membre de l'équipe médicale de Donald Trump. "Il recevra sa quatrième dose de Remdésivir ce soir avant de rentrer à la Maison Blanche, et la cinquième dose lui sera administré demain à domicile", a précisé un autre. "Les meilleurs tests et diagnostics ont été réalisés pour le président (...) Il sera suivi par une équipe 24h/24 chez lui".

Conséquence du test positif de Donald Trump au Covid-19 : du plexiglas sera installé lors du débat entre les candidats à la vice-présidence des Etats-Unis. Cette paroi séparera, mercredi, le vice-président américain Mike Pence et sa rivale démocrate Kamala Harris. Cela n'était pas le cas lors du débat entre Donald Trump et Joe Biden.

Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Une fois de plus, le président américain a levé le pouce face aux caméras et photographes. Il a aussi... enlevé son masque.

Donald Trump a quitté, lundi 5 octobre, l'hôpital de Walter Reed, à Bethesda près de Washington, après son infection au Covid-19. Lors de son séjour, le président américain a pu bénéficier d'un traitement encore expérimental et jusqu'ici réservé uniquement aux malades les plus graves.

En annonçant sa sortie d'hôpital, Donald Trump a tweeté "N'ayez pas peur du Covid" malgré les plus de 210.000 morts aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé du monde.

A 28 jours du scrutin, le pésident républicain a consacré deux tweets matinaux aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) un sujet qui divise profondément les Américains selon leurs affiliations politiques. "Biden et les démocrates viennent de dire clairement qu'ils soutiennent entièrement les AVORTEMENTS (très) TARDIFS, jusqu'à la naissance, et au-delà, ce qui serait une exécution", a-t-il assuré, en appelant ses partisans à "VOTER" le 3 novembre.

"Ce que le président fait est clairement faux, c'est moralement mal et, oui, c'est raciste", accuse-t-elle, en référence à la vague de manifestations contre les brutalités policières, assimilées par Donald Trump à du "terrorisme intérieur". Face aux "mensonges" de M. Trump et aux "conspirations folles répétées encore et encore", "même les gens raisonnables peuvent avoir peur", insiste Michelle Obama. "Et la seule chose pour laquelle ce président est vraiment bon, est d'utiliser la peur et la confusion, et propager des mensonges pour gagner", affirme-t-elle.

La chambre de commerce de Hollywood, qui gère les étoiles du "Walk of Fame", a estimé les dégâts à plus de 3.000 dollars.

James Otis, qui se définit lui-même sur son compte Twitter comme un "militant non violent", avait revendiqué son geste sur les réseaux sociaux. Il a été identifié par la police grâce à des vidéos de l'incident, survenu la semaine dernière, et a été libéré sous caution lundi soir.

L'homme qui avait défoncé à la masse l'étoile de Donald Trump à Hollywood en 2016 a encore frappé. James Lambert Otis, 56 ans, a été arrêté pour avoir vandalisé, à coup de pioche cette fois et déguisé en Incroyable Hulk, l'étoile du président américain sur le célèbre "Walk of Fame".

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il avait décidé de ne plus négocier avec les démocrates sur un nouveau plan d'aide aux Américains et aux petites entreprises pour faire face au Covid-19.

"Une fois encore, le président Trump a montré ses vraies couleurs : faire passer son intérêt avant celui du pays, avec la pleine complicité des membres républicains du Congrès", a fustigé Nancy Pelosi dans un communiqué. L'administration Trump et le Congrès tentaient depuis plus de deux mois de se mettre d'accord sur un nouveau plan d'aide mais les négociations achoppaient sur le montant. "Manifestement, la Maison Blanche est en plein désarroi", a-t-elle assuré.

La cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi accuse Donald Trump de "faire passer son intérêt avant celui du pays" en abandonnant les négociations sur un plan d'aide économique aux Américains pour faire face au Covid-19. Comme expliqué plus bas dans ce direct, le président américain a annoncé geler les négociations sur ce coup de pouce budgétaire aux ménages et aux petites entreprises américaines jusqu'à après l'élection du 3 novembre.

Les tweets du président américain sur la suspension des négociations sur le plan d'aide a fait chuter la Bourse de New York à un peu moins d'une heure de la clôture. Elle a fini nettement dans le rouge : le Dow Jones Industrial Average, a perdu 1,34% à 27.772,76 points ; le Nasdaq, à forte coloration technologique, a abandonné 1,57% à 11.154,60 points, et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,40% à 3.360,97 points.

Une nouvelle personne dans l'entourage très proche de Donald Trump a été testée positive au Covid-19. Il s'agit de Stephen Miller, l'un des plus proches conseillers du président et l'artisan de sa politique anti-immigration.

Cause ou conséquences, une montée de la criminalité s'observe à New York où les homicides ont augmenté de 40% sur les neuf premiers mois de l'année et les fusillades de 91%.

Plusieurs américains disent avoir passé le pas et acheté leur première arme en 2020. Certains ont été motivés par les émeutes antiracistes suite à la mort de George Floyd, quadragénaire noir tué par un policier blanc fin mai. Ces rassemblements ont parfois été émaillés de violences, entre manifestants et forces de l'ordre ou milices d'extrême droite. Certains ont été motivé par la pandémie, la montée de la pauvreté, le risque de cambriolages.

"Le président voulait être dans le Bureau ovale hier (mardi), mais il n'y est pas allé et a travaillé depuis la résidence", a tweeté Ben Williamson, porte-parole du président. Quelques minutes plus tôt, son conseiller économique Larry Kudlow avait affirmé sur CNBC que Donald Trump s'était "présenté dans le Bureau ovale hier (mardi) en prenant des précautions maximales concernant le Covid-19".

"Les médias se retrouvent coincés avec lui et essayent juste de le protéger", a-t-il ajouté. "Vous avez remarqué comme toutes les choses négatives, comme son très faible QI, ne sont plus jamais mentionnées? Fake News!".

Le président américain Donald Trump, testé positif au Covid-19 il y a une semaine, n'a plus de symptômes depuis 24h et plus de fièvre depuis 4 jours, a affirmé mercredi son médecin.

PENCE VS HARRIS : DEBAT A SUIVRE EN DIRECT A 3H SUR LCI ET LCI.FR

La sénatrice Kamala Harris, qui épaule Joe Biden dans sa course à la Maison Blanche, deviendrait, si ce dernier est élu, la première femme vice-présidente des Etats-Unis. Pour cela, reste à convaincre les électeurs qui votent le 3 novembre. Le débat prévu ce mercredi face à Mike Pence sera un tournant dans cette campagne, mais il en faut plus pour l'impressionner. Son portait ici.

PENCE VS HARRIS : DEBAT A SUIVRE EN DIRECT A 3H SUR LCI ET LCI.FR

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.

Le tout, rythmé par des sondages qui donnent le champion démocrate largement vainqueur, mais avec le souvenir, lourd de sens outre-Atlantique, que ces mêmes instituts donnaient la précédente challengeuse du parti démocrate, Hillary Clinton, elle aussi gagnante, avant le coup de tonnerre que l'on sait.