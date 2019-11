EN DIRECT - Procédure de destitution : Trump attaque violemment l'ex-ambassadrice à Kiev au moment où elle est entendue au Congrès

AU PROGRAMME

C'est aujourd'hui que débutent les auditions publiques, à la Chambre des représentants, dans le cadre de la procédure de destitution du président Trump. Vont être reçus dans un premier temps, à 10h (15h en France), les diplomates William Taylor et George Kent. Le premier est chargé d'affaires américain à Kiev, et le second, haut responsable du département d'Etat spécialiste de l'Ukraine.





William Taylor avait indiqué le 22 octobre que l'ambassadeur américain auprès de l'UE avait dit aux Ukrainiens que "l'argent pour l'aide sécuritaire ne serait pas débloqué tant que le président Zelensky ne s'engagerait pas à lancer l'enquête sur Burisma", ce groupe gazier qui comptait le fils de Joe Biden parmi ses administrateurs.





Une semaine plus tôt, George Kent avait dit aux enquêteurs parlementaires qu'il avait alerté sa hiérarchie dès la mi-août sur les pressions exercées par Washington sur Kiev. Des pressions dont il assure qu'elles étaient directement exercées par l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani.





Si Donald Trump et son entourage continuent de dire qu'il est "irréprochable", mettant en avant non un chantage économique mais une volonté de pousser à la lutte contre la corruption en Ukraine. Pour les démocrates à l'origine de l'enquête, il s'agit plutôt d'une volonté présidentielle d'obtenir "l'intervention d'une puissance étrangère dans une élection américaine".