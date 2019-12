EN DIRECT - Procédure de destitution : l'enquête de la commission parlementaire a rassemblé des "preuves accablantes" contre Trump

AUDITION

Nouvelle audition cruciale, ce jeudi, devant la Chambre des représentants, à majorité démocrate. L'ancienne responsable du Conseil de sécurité nationale Fiona Hill était en effet entendu ce jeudi par le Congrès, et a imploré les élus républicains de cesser leurs mensonges.





"Certains d'entre vous semblent croire que la Russie et ses services de sécurité pourraient ne pas avoir mené de campagne contre notre pays, et que peut-être, pour d'autres raisons, l'Ukraine l'a fait. C'est une fiction qui a été créée et propagée par les services de sécurité russes eux-mêmes". Et de leur demander : "S'il vous plait, ne propagez pas pour des raisons politiques des mensonges qui servent clairement les intérêts russes"





Cette requête de Fiona Hill est une référence à une théorie, très populaire dans les milieux conspirationnistes, et relayée par des alliés de Trump, selon laquelle l'Ukraine aurait piraté les e-mails du parti démocrate lors de la présidentielle américaine de 2016, et non la Russie.