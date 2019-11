EN DIRECT - Procédure de destitution : Trump "envisage" de témoigner

TEMOIGNAGE PRESIDENTIEL

Et si le président Trump finissait par témoigner dans l'enquête en destitution dont il fait l'objet ? Lundi 18 novembre, il a indiqué qu'il "envisageait sérieusement" de témoigner. Nancy Pelosi "la nerveuse" a suggéré "que je témoigne dans l'enquête bidon en destitution. Elle a même dit que je pourrais le faire par écrit. Même si je n'ai rien fait de mal et n'aime pas apporter de crédit à cette parodie de justice, j'aime cette idée et, afin que le Congrès puisse de nouveau se concentrer (sur son rôle législatif, ndlr), je vais envisager sérieusement" de le faire.