EN DIRECT - Puissant séisme à Haïti : au moins 227 morts, selon un nouveau bilan

ONG





Face aux dégâts déjà annoncés, les ONG se tiennent prêtes à intervenir et apporter assistance aux victimes. Dans un communiqué, l'ONG CARE a alerté sur la "tragédie qui s'annonce d'autant plus que cette catastrophe s'ajoute à une grave crise alimentaire". "Nos équipes sont déjà sur place pour évaluer l’ampleur des dégâts et les besoins les plus urgents afin de pouvoir apporter une aide d’urgence au peuple Haïtien", a avancé Lora Wuennenberg, directrice de CARE en Haïti.