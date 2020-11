EN DIRECT - Élection américaine : Joe Biden donné vainqueur grâce à sa victoire en Pennsylvanie

Une première depuis 2016, et peut-être un tournant. Fox News et le New York Post, deux des principaux médias conservateurs américains contrôlés par le magnat Rupert Murdoch, ont pris, ces dernières heures, leurs distances avec Donald Trump.

Ailleurs, c'est plus précisément l'Arizona, qui doit encore attribuer 11 grands électeurs et où Joe Biden est en tête pour le moment avec 49.6% (contre 48.6% pour Donald Trump). Mais aussi le Nevada (49.8% contre 48%). En Georgie, le camp Biden est aussi devant (49.4% contre 49.3%). Mais l'écart entre les deux hommes étant très serré, un recompte des voix est en cours. Seul satisfaction pour Donald Trump : la Caroline du Nord, où il est en avance. Mais avec 15 grands électeurs, cela ne devrait pas suffire pour lui permettre de rempiler pour un second mandat.

Le président américain s'est à nouveau manifesté ce samedi matin. Sur Twitter, il reste sur la ligne qu'il s'est fixée : "De mauvaises choses se sont produites ces heures durant lesquelles la transparence juridique a été vicieusement et cruellement interdite. Des tracteurs ont bloqué les portes et les fenêtres étaient masquées avec des cartons pour que les observateurs ne puissent pas voir dans les centres de dépouillement. DE MAUVAISES CHOSES SONT ARRIVÉES À L'INTÉRIEUR. DE GRANDS CHANGEMENTS ONT EU LIEU!"

"Il n’y a aucune preuve de fraude électorale", a assuré Ellen Weintraub, membre de la Commission électorale fédérale, à CNN . "Les autorités nationales et locales et les agents électoraux de tout le pays se sont vraiment mobilisés. Et il y a eu très peu de plaintes sur la façon dont cette élection s'est déroulée." Une réponse aux soupçons allégués par le président sortant Donald Trump concernant le déroulé des dépouillements, toujours en cours dans des Etats-clés.

Comme l'explique le New York Times , cette lenteur serait due au délai tardif de l'État pour l'envoi des bulletins de vote par correspondance (qui autorise leur arrivée jusqu'à dix jours après le jour du scrutin) et à un processus visant à garantir que les électeurs ne votent pas deux fois.

Tandis que les Américains (et une bonne partie du reste du monde) ont les yeux rivés sur le Nevada, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et l'Arizona, ces Etats qui vont faire basculer l'élection, l'Alaska, elle, poursuit discrètement son décompte des voix. Pourtant, l'Etat n'a dépouillé que 56% de ses bulletins de vote depuis mardi soir.

Après le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, six autre personnes ont été testés positives au Covid-19 dans l'entourage de Donald Trump : cinq à la Maison Blanche et une dans l'équipe de campagne.

Comme craint par les observateurs, l'élection présidentielle américaine, faute de vainqueur clair, accouche d'une situation chaotique. Après avoir donné en tête le républicain Donald Trump, les chiffres des différents dépouillements favorisent Joe Biden. Un changement qui s'explique facilement par le privilège accordé par les électeurs démocrates au vote par correspondance, le dernier à être traité. De quoi inciter Donald Trump, furieux de la tournure des événements, à faire ce qu'il avait promis : contester les résultats en saisissant la voie judiciaire. Mais en attendant, c'est bien Joe Biden qui tient la corde.

Pouvait-il en être autrement, tant aucune campagne présidentielle américaine n'avait été autant mouvementée ? L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.