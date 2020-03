EN DIRECT - Primaires démocrates : nouvelles victoires pour Biden, qui tend la main à Sanders

Bonjour et bienvenue sur ce direct consacré au Super Tuesday, étape cruciale en vue des primaires démocrates qui doivent désigner le ou la candidate qui affrontera Donald Trump au scrutin de novembre 2020.

On commence par cette vidéo qui vous décrypte les enjeux de ce mardi d'une importance capitale dans le processus de désignation du champion ou de la championne démocrate.

ELECTIONS US

Le favori est un socialiste, Bernie Sanders, déjà candidat il y a quatre ans face à Hillary Clinton. Il est challengé par le revenant Joe Biden, très mal parti dans ses primaires mais qui s'est ressaisi en remportant les primaires de Caroline du Sud. Suit le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg, la sénatrice de l'aile gauche du parti Elizabeth Warren et la représentante Tulsi Gabbard.

Primaires démocrates : un "Super Tuesday" plus important que jamais

Cette nuit, à partir de 2h du matin et jusqu'à 6 matin, LCI se met à l'heure américaine et diffusera, en partenariat avec ABC News, ce moment crucial dans les primaires du parti démocrate

ON AIR

ON FAIT LE POINT

Pour l'occasion, LCI passe à l'heure américaine, à partir de 2h du matin et jusqu'à 6 matin . LCI diffusera, en partenariat avec ABC News, ce moment crucial dans les primaires du parti démocrate

Le "Super Tuesday", c'est parti : les démocrates américains votaient cette nuit dans 14 Etats pour départager le favori Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden , qui a le vent en poupe après avoir rassemblé le camp modéré dans la course à la Maison Blanche.

D'un bout à l'autre de l'Amérique, des Etats aussi importants que variés comme la Californie, le Texas, la Caroline du Nord ou la Virginie vont permettre de distribuer en tout plus d'un tiers des délégués qui désigneront in fine le candidat contre Trump lors de la convention démocrate de juillet.

L'ancien vice-président a le vent en poupe après un début de campagne catastrophique. Il arrive en tête avec 100 délégués, selon les estimations de ABC. Arrive ensuite Sanders, avec 69 délégués. Loin derrière, Warrens (8) et Blooberg (4)

"Je pourrais être le candidat démocrate à l'élection présidentielle. (...) Je suis dans la course pour vaincre Donald Trump". Alors que les résultats ne sont pas tous encore publiés, Mike Bloomberg appelle à l'unité.

Joe Biden s'impose dans la primaire démocrate de l'Oklahoma et dans le celles du Tennesse

"Ce soir je peux vous dire que nous allons gagner l'investiture démocrate et que nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays. Nous allons gagner."

A cette heure-ci, 34% des votes ont été comptabilisés. Joe Biden arrive en tête avec 7 Etats gagnés (148 délégués). Bernie Sanders remporte lui 4 Etats (109 délégués). Les deux plus gros Etats, à savoir le Texas et la Californie n'ont pas encore donné leur résultat.

"C'est une bonne soirée! Et il semble qu'elle va devenir encore meilleure! Elle ne s'appelle pas Super Tuesday pour rien"

"Il est toujours tôt mais les résultats sont très bons.(...) Notre campagne est bien en route. Cette campagne verra la fin de Donald Trump. On parle d'une révolution"

En l'état, l'ancien vice-président a remporté 8 des 14 Etats en jeu, tandis que le sénateur socialiste en a remporté trois. Il reste toutefois deux gros morceaux, et pas des moindres : la Californie, où la victoire de Sanders est prédite avec une grande avance, et le Texas, où les deux hommes se tirent la bourre.

BRIEF

Bernie Sanders remporte de près de 10 points le Golden State, l'Etat le plus pourvoyeur en délégués cette nuit.

Le milliardaire a dû se contenter des Samoa américaines et la sénatrice n'a remporté aucun Etat. Ils récolteront toutefois plusieurs dizaines de délégués, du fait du système proportionnel des primaires.

Michael Bloomberg et Elizabeth Warren

En dépit de résultats en demi-teinte, Bernie Sanders s'est adressé à ses troupes sur un ton particulièrement combatif : "Je vous le dis avec une confiance absolue : nous allons emporter la primaire démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays".

Joe Biden est arrivé en tête au Texas, selon les estimations des médias américains. Il devancerait de trois à quatre points son rival socialiste Bernie Sanders. Michael Bloomberg et Elizabeth Warren arrivent très loin derrière.

Dans le Maine, les deux candidats sont au coude à coude. Si Biden est légèrement en tête du vote populaire, 34 contre 33%, son avance est insuffisante pour obtenir plus de délégués que Sanders (7 chacun).

La victoire de Bernie Sanders en Californie ne fait plus de doute. Alors que 81% des bulletins ont été dépouillés, le sénateur socialiste a près de neuf points d'avance sur Joe Biden, avec 87 délégués contre 54 pour son rival de l'aile droite.

Après des résultats pour le moins décevants lors du "Super Tuesday", le milliardaire américain Michael Bloomberg, entré tardivement dans la campagne pour les primaires démocrates, annonce par communiqué son retrait de la course à l'investiture. L'ancien maire de New York ajoute qu'il soutient désormais la candidature de Joe Biden.

Seule femme en lice, Elizabeth Warren était également la plus jeune, âgée de 70 ans. Son retrait, encore hypothétique, n'irait par ailleurs pas nécessairement en faveur de Bernie Sanders.

Des propos qui sont à l'unisson de ceux trouvés dans le mail interne écrit par son directeur de campagne et consulté par NBC : "Nous sommes clairement déçus et nous allons rapidement annoncer qu'Elizabeth va parler à l'équipe pour réévaluer la marche à suivre".

Mais l'élu du Vermont ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs : félicitant une "excellente sénatrice", il a demandé à ce qu'on "respecte le temps et l'espace dont elle a besoin pour prendre sa décision".

Une autre bonne nouvelle s'annonce-t-elle pour Bernie Sanders, qui est en passe de remporter confortablement la Californie ? Le sénateur socialiste a indiqué à la presse s'être entretenu avec Elizabeth Warren, deuxième grande perdante du Super Tuesday. "Nous nous sommes parlé il y a quelques heures, et ce que la sénatrice Warren m'a dit, c'est qu'elle réévalue sa campagne. Elle n'a pris aucune décision à ce stade". Ce qui signifie que l'élue du Massachussets, qui fait campagne sur une ligne presque autant de gauche que celle de Sanders, envisage donc l'abandon.

A 70 ans, la progressiste avait grimpé jusqu'au sommet des sondages à l'automne avant de retomber. Elle n'a pas remporté une seule de la vingtaine de primaires démocrates organisées à ce jour, essuyant des défaites particulièrement humiliantes dans l'Etat du Massachusetts qu'elle représente au Sénat et dans celui où elle a grandi, l'Oklahoma.

La sénatrice Elizabeth Warren a décidé d'abandonner la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine et en informera son équipe de campagne ce jeudi, ont annoncé plusieurs médias américains sans indiquer si elle avait décidé de soutenir un autre candidat.

Alors qu'ils doivent atteindre 1991 délégués pour remporter la nomination, les deux hommes affichent respectivement 610 et 574 délégués. Autre candidate, Tulsi Gabbard, en affiche deux. Les primaires du jour en accorderont 352, dont la part du lion se trouve dans le Michigan et dans l'Etat de Washington, que Sanders avait remporté, le premier à la surprise générale, le second très largement.

Bonsoir, nous reprenons ce direct à l'occasion du "Mini Tuesday". A cette occasion, Joe Biden et Bernie Sanders éprouvent leur premier duel dans cette campagne pour les primaires démocrates. Le moins que l'on puisse dire est que le sénateur socialiste ne s'y présente pas en favori, après la remontée de l'ancien vice-président à l'occasion du Super Tuesday.

Selon les projections de plusieurs médias américains, l'ancien vice-président remporterait l'État du Mississippi face au sénateur du Vermont Bernie Sanders. Il devrait donc remporter une majorité des 68 délégués en jeu dans le Missouri et des 36 délégués en jeu dans le Mississippi.

BIDEN REMPORTE LE MISSISSIPPI ET LE MISSOURI

L'équipe de campagne de Bernie Sanders annonce que le sénateur du Vermont ne s'exprimera pas et n'apparaîtra pas en public ce soir à l'issue des résultats du mini Tuesday.

Joe Biden a tendu la main à Bernie Sanders après trois nouvelles victoires dont notamment le Michigan. "Je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie infatigable et leur passion. Nous avons le même but et ensemble, nous battrons Donald Trump", a lancé l'ancien vice-président américain.

Mississippi, Missouri, Idaho, et surtout Michigan, une prise symbolique : l'ancien vice-président de Barack Obama a largement remporté au moins quatre des six Etats en jeu lors de ce "mini-Super Tuesday".

Mississippi, Missouri, Idaho, et surtout Michigan, une prise symbolique : l'ancien vice-président de Barack Obama a largement remporté au moins quatre des six Etats en jeu lors de ce "mini-Super Tuesday".

Lors d'une visite d'une usine Fiat Chrysler en construction à Detroit ce mardi, Joe Biden, connu pour ses gaffes à répétition et ses emportements, s'est lâché face à un ouvrier qui l'accusait d'attaquer le droit des Américains à détenir des armes. "Arrête tes conneries", lui a-t-il lancé. Une scène immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans l'immédiat, le sénateur, rentré dans son fief du Vermont, a décidé de ne pas s'exprimer mardi soir. Un silence qui en dit long sur le dilemme de celui qui prône une "révolution politique" et a électrisé des foules souvent jeunes autour de ses promesses d'assurance-maladie universelle et d'études gratuites.

Après un "Super Tuesday" des plus décevants, Bernie Sanders, longtemps favori dans la course à la primaire démocrate, n'a plus vraiment son destin entre les mains. Face à un Joe Biden requinqué, grand vainqueur des 14 Etats en jeu mardi 3 mars, le socialiste est au pied du mur.

Etat crucial s'il en est, ce soir, le Michigan, où Bernie Sanders l'avait nettement emporté face à Hillary Clinton, à la surprise générale. Son résultat dans cet Etat tombé dans l'escarcelle de Trump en 2016 devrait déterminer sa capacité à tenir la dragée haute à l'ancien vice-président. La partie ne sera pas évidente, puisque le sénateur du Delaware, représentant de l'aile droite du parti démocrate, effectue, en dépit de ses nombreuses gaffes et grâce à un report extrêmement favorable des autres candidats centristes, une remontée inattendue, au regard des premiers résultats de ces primaires.

Au total, ce sont 365 délégués qui sont en jeu mardi 10 mars. Pour mémoire, Biden en présente 610, et Sanders 574. Quel que soit le résultat, ils ne procureront pas un avantage définitif au vainqueur de la nuit. En 2016, Sanders était sorti vainqueur de cette nuit, remportant les primaires des démocrates de l'étranger (13), du Dakota du Nord (14), de l'Idaho (20), du Michigan (125) et de l'Etat de Washington (89), laissant à Hillary Clinton les seuls Mississipi (36) et Missouri (68).