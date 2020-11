EN DIRECT - Élection américaine : Biden prend la tête avec une courte avance en Géorgie, le décompte se poursuit

S'il est élu à la Maison Blanche, Joe Biden deviendra le président des États-Unis le plus âgé. Un record supplémentaire pour le démocrate, à ajouter à celui du plus jeune sénateur, du record de dons, et du candidat ayant reçu le plus de votes.

Très attendu et peut-être décisif, le résultat en Pennsylvanie pourrait bien être connu ce jour. "On pourrait certainement" connaître les résultats jeudi, a déclaré Kathy Boockvar, la responsable locale des opérations de vote, sur CNN. "Je disais qu'on pourrait avoir compté une très grande majorité des bulletins d'ici demain, mais on dirait qu'on l'aura comptée aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

"Etant donné les mesures exceptionnelles que nous prenons pendant cette période de tensions, nous avons retiré le groupe 'Stop the steal', qui organisait des événements dans le monde réel", a indiqué un porte-parole du groupe californien à l'AFP. "Ce groupe était constitué autour de la délégitimation du processus électoral et nous avons vu de préoccupants appels à la violence de la part de certains membres du groupe."

Facebook a fermé un groupe de partisans de Donald Trump qui appelait à "interrompre le dépouillement" et à empêcher les démocrates de "voler le vote". Le groupe "Stop the steal" ("Stop au vol") avait atteint près de 350.000 membres jeudi après-midi avant que le géant des réseaux sociaux n'intervienne.

Le président des Etats-Unis Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche. "Si on compte les votes légaux, je gagne très facilement. Si on compte les votes illégaux, l'élection va nous être volée" déclare-t-il.

"Je peux vous dire que le président est en colère et je suis en colère, et les électeurs devraient être en colère", a déclaré Ted Cruz, l'un de ces deux sénateurs soutiens du président Trump.

Le président américain Donald Trump a crié jeudi à la fraude, sans la moindre preuve, réaffirmant être vainqueur de la présidentielle en décalage avec les résultats de plus en plus favorables à son adversaire démocrate Joe Biden.

Plus de deux jours après l'élection, le 45e président apparaît isolé au sein de son propre parti dans sa croisade contre un "vol" du scrutin dont il serait la victime. "Nous n'avons entendu parler d'aucune preuve", a réagi sur ABC Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et allié du président, mettant en garde contre le risque d'attiser les tensions sans éléments tangibles.

A la fin de son discours controversé, Trump a cependant reçu le soutien de deux sénateurs républicains, Lindsey Graham et Ted Cruz. "Je peux vous dire que le président est en colère et je suis en colère, et les électeurs devraient être en colère", a déclaré ce dernier sur Fox News.

Face à sa tirade souvent confuse, truffée d'approximations et de contre-vérités sur le décompte en cours, CNN s'est montré extrêmement virulent à l'égard du président, le présentateur Anderson Cooper le qualifiant Trump de “tortue obèse se débattant sur le dos” : "Voilà le président des États-Unis, voilà la personne la plus puissante au monde, devant nous, tel une tortue obèse retournée sur le dos s’agitant sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est passé" a-t-il dit.

Face aux résultats de plus en plus favorables, la sécurité a été renforcée autour du candidat démocrate Joe Biden dans l'optique de sa déclaration de victoire...

Que pense-t-on de la situation aux Etats-Unis à gauche de l'échiquier politique, en France ? Invité de la matinale, le député Alexis Corbière, "plus proche de Bernie Sanders", y voit surtout un rejet de Trump et point d'adhésion au projet Biden.

Il reste toujours six Etats à attribuer : Pennsylvanie, Alaska, Géorgie, Caroline du Nord, Arizona et Nevada. On fait le point.

Pour la Géorgie, "si Biden l'emporte, on se retrouve avec une hystérie médiatique, AP, Google et Fox News donneront Biden président car ils lui ont attribué l'Arizona trop tôt", précise-t-il. "Le NYT, CNN et les autres donneront 269 grands électeurs à Biden."

On vous explique ce qu'il faut en retenir, et les différents scenarii à venir 👇

- Donald Trump s'est quant à lui imposé dans deux États-clés notamment : le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3), ainsi que dans un district du Maine lui rapportant un grand électeur (les trois autres ont été gagnés par Joe Biden).

- Joe Biden a pour l'heure remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (3 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Michigan (16), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3), l'État de Washington (12) et le Wisconsin (10).

Comme craint par les observateurs, l'élection présidentielle américaine, faute de vainqueur clair, accouche d'une situation chaotique. Après avoir donné en tête le républicain Donald Trump, les chiffres des différents dépouillements favorisent Joe Biden. Un changement qui s'explique facilement par le privilège accordé par les électeurs démocrates au vote par correspondance, le dernier à être traité. De quoi inciter Donald Trump, furieux de la tournure des événements, à faire ce qu'il avait promis : contester les résultats en saisissant la voie judiciaire. Mais en attendant, c'est bien Joe Biden qui tient la corde.

Pouvait-il en être autrement, tant aucune campagne présidentielle américaine n'avait été autant mouvementée ? L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.