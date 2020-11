EN DIRECT - Élection américaine : Biden tout près de la Maison Blanche, Trump décidé à ne rien lâcher

Certaines chaînes américaines ont préféré interrompre le discours de Donald Trump, jugeant qu'il faisait de la désinformation. "Je ne sais pas s'il y a de la rancoeur de leur part mais c'est d'abord choquant" estime Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis. "Imaginez notre président coupé par les médias (...) Il est président jusqu'au 20 janvier, on le laisse continuer son discours. Quand on apporte la contradiction, c'est normal, c'est le jeu démocratique mais la coupure est choquante".

La Géorgie va recompter les voix car l'écart entre les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, sont trop proches. La course en Géorgie "reste trop serrée", a déclaré le secrétaire d'Etat local, Brad Raffensperger, lors d'une conférence de presse à Atlanta. "Avec une marge aussi mince, il va y avoir recomptage en Géorgie".

TOO CLOSE TO CALL

Le candidat démocrate devrait s'adresser aux Américains entre 18 et 21 heures, heure locale, depuis son fief de Wilmington. Axel Monnier, envoyé spécial aux États-Unis, nous en dit plus sur cette déclaration très attendue outre-Atlantique.

- Donald Trump s'est quant à lui imposé dans deux États-clés notamment : le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3), ainsi que dans un district du Maine lui rapportant un grand électeur (les trois autres ont été gagnés par Joe Biden).

- Joe Biden a pour l'heure remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (3 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Michigan (16), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3), l'État de Washington (12) et le Wisconsin (10).

Comme craint par les observateurs, l'élection présidentielle américaine, faute de vainqueur clair, accouche d'une situation chaotique. Après avoir donné en tête le républicain Donald Trump, les chiffres des différents dépouillements favorisent Joe Biden. Un changement qui s'explique facilement par le privilège accordé par les électeurs démocrates au vote par correspondance, le dernier à être traité. De quoi inciter Donald Trump, furieux de la tournure des événements, à faire ce qu'il avait promis : contester les résultats en saisissant la voie judiciaire. Mais en attendant, c'est bien Joe Biden qui tient la corde.

Pouvait-il en être autrement, tant aucune campagne présidentielle américaine n'avait été autant mouvementée ? L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.