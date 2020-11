EN DIRECT - Élection américaine : enfermé à la Maison Blanche, Donald Trump demande encore d'arrêter le dépouillement

Les dépouillements en Géorgie continuent. Il n’y a plus que 122.535 bulletins à dépouiller, selon CNN , qui cite le secrétaire d’Etat Brad Raffensperger. Donald Trump, qui avait d’abord une avance confortable, n’a plus que 39.000 voix d’avance sur son adversaire.

Près de 100.000 infections au Covid-19 (99.660 cas) ont été détectées mercredi aux Etats-Unis en 24H, un nouveau record au lendemain de l'élection présidentielle, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Avec ses plus de 233.000 morts du coronavirus, le pays est de loin le plus endeuillé par la pandémie, qui a eu des répercussions sur le scrutin et sur l'annonce de ses résultats, la pandémie ayant notamment poussé des millions d'électeurs à voter par courrier de façon anticipée pour éviter les queues du jour de l'élection, d'où d'importants retards dans les dépouillements.

Géorgie, Caroline du Nord, et Pennsylvanie. C'est dans ces États-clés que l'élection américaine se joue actuellement. Sans compter l'Arizona et le Nevada, à l'issue toujours incertaine, ni l'Alaska, aux résultats pas encore officialisés mais acquis à Donald Trump.

Des forces de la police et de la Garde nationale de l'Oregon ont pourchassé mercredi soir des centaines de manifestants d'extrême gauche dans le centre de Portland et ont procédé à au moins dix arrestations.

"Donald Trump se met à critiquer avec beaucoup d'acharnement le système électoral qui lui a permis d'être élu il y a quatre ans et auquel il ne trouvait aucun défaut" analyse Catherine Jentile de Canecaude, correspondante aux Etats-Unis TF1-LCI. "Le camp républicain est prêt à décrédibiliser le système électoral du pays pour essayer de conserver la victoire à Donald Trump qui s'éloigne de plus en plus".

"Quel spectacle ! L'un dit que c'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire des Etats-Unis. Et qui dit cela ? Le président qui est actuellement en poste", indique un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur le compte Twitter en anglais de l'ayatollah Ali Khamenei.

Actuellement en tête en Géorgie, Donald Trump pourrait perdre cet État et ses 16 grands électeurs. Il reste en effet seulement 23.000 voix d'avance pour le président sur Joe Biden. Problème pour lui, les bulletins restant à dépouiller; un peu plus de 70.000, proviennent majoritairement de districts démocrates.

Le décompte des votes par correspondance en Pennsylvanie, et plus spécifiquement à Philadelphie, pourrait basculer l'État pour Joe Biden. lui assurant une victoire.

- Donald Trump s'est quant à lui imposé dans deux États-clés notamment : le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3), ainsi que dans un district du Maine lui rapportant un grand électeur (les trois autres ont été gagnés par Joe Biden).

- Joe Biden a pour l'heure remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (3 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Michigan (16), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3), l'État de Washington (12) et le Wisconsin (10).

Comme craint par les observateurs, l'élection présidentielle américaine, faute de vainqueur clair, accouche d'une situation chaotique. Après avoir donné en tête le républicain Donald Trump, les chiffres des différents dépouillements favorisent Joe Biden. Un changement qui s'explique facilement par le privilège accordé par les électeurs démocrates au vote par correspondance, le dernier à être traité. De quoi inciter Donald Trump, furieux de la tournure des événements, à faire ce qu'il avait promis : contester les résultats en saisissant la voie judiciaire. Mais en attendant, c'est bien Joe Biden qui tient la corde.

Pouvait-il en être autrement, tant aucune campagne présidentielle américaine n'avait été autant mouvementée ? L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.