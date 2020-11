EN DIRECT - Election américaine : les deux candidats toujours au coude-à-coude, avantage Biden

Selon Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de l'État de Géorgie, il ne reste plus que 200.000 votes à dépouiller en Georgie, considéré comme l'un des Etats les plus disputés.

"Nous ne connaîtrons sans doute pas les résultats aujourd'hui mais le plus important est que nous obtenions des résultats justes. Même si cela prend plus longtemps que ce à quoi nous sommes habitués", a-t-il affirmé.

Cet Etat frontalier du nord des Etats-Unis apporte 10 grands électeurs supplémentaires à M. Biden, ce qui porte son total à 248 contre 213 pour Donald Trump. Les résultats de six Etats, dont la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie et la Caroline du Nord, sont encore attendus.

Plusieurs sources, CNN et le New York Times notamment, annoncent que Joe Biden remporte le Wisconsin. Il s'agit d'un revers majeur pour le président Donald Trump qui avait remporté cet Etat face à Hillary Clinton en 2016.

"Les yeux du pays sont braqués sur la Pennsylvanie mais la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l'abri des regards et cela doit cesser", a écrit Bill Stepien dans un communiqué. "Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence", a-t-il ajouté.

Et un de plus pour les démocrates. Après le Winsconsin, c'est le Michigan qui serait conquis par Joe Biden, selon American Press.

De son côté, le Wyoming (nord-ouest) a élu pour la première fois de son histoire une femme, la Républicaine Cynthia Lummis, comme sénatrice. Dans le Missouri, Cori Bush est devenue la première femme noire à représenter cet Etat au Congrès. Quant aux Etats du Delaware et du Vermont, ils ont élu mardi deux femmes élus transgenres, Sarah McBride (Sénat) et Taylor Small (Chambre des représentants).

Et de trois. Après la Pennsylvanie et le Michigan, l’équipe de campagne de Trump dépose maintenant un recours en Géorgie, pour suspendre le décompte des voix. Le président sortant demande aussi un recomptage des voix dans le Wisconsin.

"Donald Trump a revendiqué la victoire avant que chaque vote ait été comptabilisé et notre message est que ce n'est pas acceptable. Mais je n'ai pas peur, nous allons arrêter ça", a indiqué à l'AFP Sarah Boyagian, 29 ans, une des organisatrices de ce rassemblement sous étroite surveillance policière. "Je ne suis pas sûr que Biden ait gagné, il faut attendre que tous les votes soient comptabilisés. J'ai peur que la démocratie ne tienne plus qu'à un fil", indiquait de son côté John Fraser, 47 ans, développeur de logiciels.

A New York, des milliers de personnes ont défilé mercredi soir pour demander que "tous les bulletins de vote soient comptés". La manifestation s'est déroulée dans le calme et a réuni des gens de tous âges, selon l'AFP. Dans ce bastion démocrate, les participants étaient des partisans du candidat démocrate Joe Biden, même si aucun ne se risquait à revendiquer la victoire du démocrate à la présidentielle pour l'instant.

Alors que la plupart des médias américains, dont ABCNews et le New York Times, comptent pour l’instant 253 grands électeurs pour Joe Biden, Fox News lui en donne déjà 264, comptabilisant les 11 grands électeurs de l’Arizona, que le candidat démocrate assure avoir remporté. Comme le note ce journaliste américain, Fox News pourrait donc être l’une des premières chaînes à annoncer la victoire de Joe Biden une fois les 270 grands électeurs atteints. Ce qui ne manquerait pas de saveur de la part d’un média pourtant fervent partisan de Donald Trump.

Les dépouillements en Géorgie continuent. Il n’y a plus que 122.535 bulletins à dépouiller, selon CNN , qui cite le secrétaire d’Etat Brad Raffensperger. Donald Trump, qui avait d’abord une avance confortable, n’a plus que 39.000 voix d’avance sur son adversaire.

Près de 100.000 infections au Covid-19 (99.660 cas) ont été détectées mercredi aux Etats-Unis en 24H, un nouveau record au lendemain de l'élection présidentielle, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Avec ses plus de 233.000 morts du coronavirus, le pays est de loin le plus endeuillé par la pandémie, qui a eu des répercussions sur le scrutin et sur l'annonce de ses résultats, la pandémie ayant notamment poussé des millions d'électeurs à voter par courrier de façon anticipée pour éviter les queues du jour de l'élection, d'où d'importants retards dans les dépouillements.

Géorgie, Caroline du Nord, et Pennsylvanie. C'est dans ces États-clés que l'élection américaine se joue actuellement. Sans compter l'Arizona et le Nevada, à l'issue toujours incertaine, ni l'Alaska, aux résultats pas encore officialisés mais acquis à Donald Trump.

- Donald Trump s'est quant à lui imposé dans deux États-clés notamment : le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3), ainsi que dans un district du Maine lui rapportant un grand électeur (les trois autres ont été gagnés par Joe Biden).

- Joe Biden a pour l'heure remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (3 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Michigan (16), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3), l'État de Washington (12) et le Wisconsin (10).

Après une campagne heurtée

Jamais campagne présidentielle américaine n'aura été autant mouvementée. L'épidémie de coronavirus, qui fait des Etats-Unis le pays le plus touché au monde avec plus de 210.000 morts et les nombreux clivages qui traversent la société américaine, ouvrent la voie à une course à la Maison Blanche heurtée et plus violente que jamais.

D'un côté, Donald Trump, un président sortant aussi haï par ses opposants que révéré par ses soutiens. De l'autre, Joe Biden, candidat démocrate qui arpente les cercles de pouvoir depuis quarante ans et doit, depuis l'arrêt prématuré des primaires qui l'ont désigné candidat, mener une campagne limitée. Et entre les deux, une société américaine fragmentée sur les questions raciales, de genre, sociales, et heurtée par une crise sanitaire qui n'a pas fini de faire sentir ses effets.