EN DIRECT - Tensions USA/Iran : l'attaque contre l'Arabie saoudite lancée depuis le sol iranien, selon un responsable américain

ESCALADE DES TENSIONS

Au-delà de la question du nucléaire, un autre sujet vient alimenter les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, avec l'attaque de deux installations pétrolières en Arabie saoudite, revendiquée par des rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran.





Lundi 16 septembre, l'Arabie saoudite a accusé, sans fournir de preuves, l'Iran d'avoir fourni les armes qui ont permis cette attaque, qui a déjà eu pour conséquence de faire augmenter le cours du pétrole et les prix à la pompe de 4 à 5 centimes en France.





Le royaume a aussitôt pu compter sur le soutien de son allié américain, qui a affirmé avoir "la certitude que ces raids avaient été menés depuis le sol iranien" et préparait un dossier pour prouver ces accusations aux Européens, aux Nations unies, la semaine prochaine. Des accusations qualifiées d'"insensées" par les Iraniens.





Dans ce contexte houleux, Donald Trump a prêché le pour et le contre. Soutenant qu'il avait "les armements les plus puissants du monde", il a écarté un affrontement militaire avec l'Iran et n'a pas "exclu" l'hypothèse d'une rencontre avec Hassan Rohani à New York.





Une hypothèse que l'Iran a, de son côté, exclu, par la voix de son numéro 1, l'ayatollah Khamenei. La condition préalable pour une reprise du dialogue est toujours la même : "Si les Etats-Unis [...] se repentent de s'être retirés" de l'accord sur le nucléaire iranien, et qu'ils décident d'y revenir, "alors ils pourront participer aux discussions entre l'Iran et les autres membres".