EN DIRECT - Découvrez les images inédites de l'atterrissage du robot Perseverance sur Mars

LE PRÉSIDENT DU CNES INVITÉ DE LCI





Le président du CNES annonce qu'aucun homme "n'ira sur Mars avant 10 ou 15 ans. L'écueil principal est psychologique. Il faut déjà passer 2 ans dans l'espace. Lors d'un voyage vers mars, les astronautes, après avoir dépassé la Lune, ne verront plus rien pendant six mois et demi. Passer six mois et demi dans le noir pour aller dans un endroit que l'on ne connaît pas, c'est quand même très difficile. En partant sur Mars, vous savez que vous ne rentrez plus sur terre avant deux ans".





Il ajoute également qu'un retour des Hommes sur la Lune est envisagé d'ici la "fin de la décennie". Selon lui, il y a trois raisons :

-politique et géopolitique : car il y a une compétition avec la Chine et la Russie

-technique : car il existe de nouvelles méthodes, de nouveaux outils

-entraînement : car il pourrait y avoir la possibilité pour des astronautes de s'entraîner sur la Lune avant d'aller sur Mars.