EN DIRECT - Sauvetage dans une grotte en Thaïlande : un 8e enfant a été extrait, opération à nouveau suspendue

OPÉRATION EN COURS





Lors d'un point presse, le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, a confirmé la reprise des opérations de secours ce lundi, vers 11 heures (6 heures du matin, en France). Les niveaux d'eau n'ont pas augmenté pendant la nuit, malgré les précipitations. Dix-huit plongeurs ont pénétré dans la grotte, ce sont pour la plupart les mêmes qu'hier. Ils devraient mettre entre 4 et 5 heures pour atteindre la cavité dans laquelle se sont réfugiés les enfants et leur entraîneur. La deuxième vague de rescapés pourraient sortir de la grotte vers 14h30 et 15h30 (heure française), d'après les autorités locales.